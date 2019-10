PSG : Gueye a vu beaucoup de maturité

Malgré un adversaire accrocheur, le Paris Saint-Germain a décroché un précieux succès ce mardi en Ligue des Champions sur le terrain de Galatasaray (1-0). Après la rencontre, le milieu de terrain du PSG, Idrissa Gueye (30 ans, 2 matchs en LdC cette saison), a salué le sang froid dont a su faire preuve son équipe dans une ambiance hostile.

« On a montré beaucoup de maturité aujourd’hui, même si c’était compliqué, on a su rester calmes et garder notre confiance, a souligné le Sénégalais au micro de RMC Sport. On a essayé de jouer de temps en temps, de sortir des ballons, de jouer en contre-attaque. Tout le monde sait que c’est difficile de venir prendre les 3 points ici, on l’a fait, donc on est content pour la suite. »

Avec 4 points d’avance sur son dauphin, le FC Bruges, après deux journées, le club de la capitale peut aborder la suite avec sérénité.