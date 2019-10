La star de la musique a soufflé hier, mardi 1er octobre 2019, ses 60 bougies. Auteur-compositeur, chanteur adulé au génie et au talent respectés, homme d’affaires avisé, citoyen s’essayant à la politique, il est l’une des plus grandes figures culturelles de notre temps, dont la seule évocation du nom renvoie à un parcours artistique digne d’éloge et d’estime