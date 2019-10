(09 Photos) Les nouvelles images du mariage de Basse Thioung et la fille du colonel Vaz

On le sait,la fille du colonel Vaz, Diarra Vaz a connu une vie sentimentale plutôt très mouvementée ces dernières années. Après une romance chaotique avec l’ex manager de Wally seck, Aziza la jeune femme a fini dans les bras de Bass Thioung.

Depuis quelque temps, on entendait des rumeurs sur la relation amoureuse cachée entre le jeune artiste Bass Thioung et la belle Diarra Vaz. Selon une source sûre, ils se sont dit “OUI” et la cérémonie a eu lieu hier.