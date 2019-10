Kolda : Un greffier vole un scellé de 240 000 F Cfa en faux billets

Fait rarissime. Un greffier à la barre d’un tribunal, accusé de vol. C’est l’insolite au centre duquel on trouve le greffier Me Youssoupha Ba. Des faux billets de banque ont été saisis le lundi 26 septembre dernier par les éléments de la brigade de gendarmerie de Vélingara au niveau du pont de pesage de Dinguiraye, sur la route de Tambacounda. Chauffeur guinéen, Hamidou Diallo, a été arrêté par les gendarmes qui ont trouvé par devers lui 240 000 F Cfa en faux billets de banque. Après audition sur procès verbal, Hamidou a été déféré au parquet de Kolda puis placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction. Jugé par le tribunal de grande instance de Kolda, le Guinéen a été condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme pour détention et mise en circulation de faux billets de banque.

Le scellé qui contenait les faux billets de banque a été mis à la disposition du Greffe de Kolda. Le Greffier, Me Youssoupha Bâ, en service au Tgi de Kolda, qui devait partir en congés à Mbacké, se serait emparé de l’argent et l’aurait amené avec lui. Certainement en panne d’argent, il a utilisé une partie du montant dérobé.

Une crime n’étant jamais parfait, il a été mis aux arrêts, la semaine passée, par les limiers du Commissariat urbain de Mbacké, qui trouveront par devers lui le reste dudit montant qu’il avait dérobé au Tgi de Kolda. Déféré au parquet de Double, Me Bâ a échappé d justesse à un mandat de dépôt, compte tenu de son statut de greffier. Mis en liberté par le Parquet, son dossier a été confié à la Cour d’appel de Thiès en charge de le juger.