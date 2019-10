Kylie Jenner et Travis Scott, c’est fini !

Selon TMZ, Kylie Jenner et Travis Scott ont rompu après deux ans et demi de relation.

Les fans et les médias spéculaient sur une annonce imminente pour des fiançailles. C’est finalement une rupture que TMZ a révélé mardi 1er octobre 2019. Selon nos confrères américains, Kylie Jenner et Travis Scott ont rompu après deux ans et demi d’amour. Les parents de la petite Stormi (20 mois) ont décidé de prendre un peu de distance «pour le moment», affirme-t-on. Du côté de «People», même son de cloche. «Ils prennent un peu de temps pour eux, mais ils n’en ont pas fini. Ils ont toujours des problèmes de confiance causés par le stress de leurs modes de vie», a-t-on expliqué. Une réconciliation n’est donc pas à exclure pour le couple qui n’a plus été vu ensemble depuis sa sortie sur le tapis rouge de «Look I Can Fly Mom», documentaire Netflix centré sur la carrière du rappeur de 28 ans. C’était le 27 août dernier à Los Angeles. Toujours selon TMZ, la milliardaire de 22 ans et l’interprète d’«Astroworld» ont «essayé de faire fonctionner leur relation pendant un moment». Le duo s’était pourtant montré inséparable tout l’été, lorsque la petite soeur de Kim Kardashian s’était notamment rendue dans le bassin méditerranéen avec tous ses proches pour célébrer son anniversaire.

Grossesse cachée

Kylie Jenner et Travis Scott avaient débuté leur histoire d’amour au Festival de Coachella en avril 2017. Quelques mois plus tard, ils avaient surpris les fans lorsque la grossesse de la star de télé-réalité avait été annoncée dans la presse. Un heureux événement qu’ils ont tenu à préserver jusqu’au jour de la naissance de Stormi. Une touchante vidéo avait été alors publiée sur Youtube, révélant des pans de leur vie intime. Lundi, c’est seule que Kylie Jenner s’est rendue au mariage de Justin Bieber et Hailey Baldwin en Caroline du Sud. Stormi se trouvait à ses côtés, sans Travis. S’ils sont aujourd’hui séparés, les jeunes parents affirment qu’ils restent dédiés à l’éducation de leur fille, leur «priorité numéro un» affirme TMZ.