Le RUR se félicite des retrouvailles Wade –Macky et de la libération de Khaf’…

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de veille, de contribution et d’alerte de l’Alliance Pour la République (APR), sous la présidence de son Coordonnateur National, le Professeur Moussa BALDE, Ministre de l’Agriculture et de l’ Equipement Rural, vient d’adopter une résolution sur l‘actualité nationale marquée par l’inauguration de la Grande Mosquée «Massalikoul Djinane», les Voies du Paradis, à Colobane, la réconciliation entre les Président de la République Macky SALL et Abdoulaye WADE, la libération de l’ex-Maire de Dakar Khalifa Ababacar SALL à la suite d’une grâce présidentielle, la poursuite du Dialogue national . Cette structure du parti présidentiel félicite le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha MBACKE, la communauté mouride et la Oumah Islamique pour la réalisation de la Grande Mosquée «Massalikoul Djinane», cette magnifique œuvre de foi, à la Gloire d’Allah, en hommage au Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE ainsi que la mobilisation et la ferveur et la cohésion de toutes les communautés religieuses à l’occasion de la cérémonie d’inauguration sous la présidence du Khalife et du Président de la République Macky SALL. Le Pr Baldé et Cie remercient, dans le même sillage, le Chef de l’Etat pour les dispositions prises pour l’accompagnement de la communauté mouride dans les travaux d‘aménagement des voies d’accès, d’électrification et d’assainissement à la Grande Mosquée « Massalikoul Djinane ». Les responsables du RUR félicitent aussi le Président de la République Macky SALL ainsi que son prédécesseur Abdoulaye WADE pour leur ouverture d’esprit, et leur grandeur d’âme dans le dépassement de leurs propres personnes au service de celui du Sénégal en acceptant sur invitation du Khalife général des Mourides à se réconcilier en cette occasion solennelle .Il magnifie hautement le geste de portée moral du Président Macky SALL qui a décidé de raccompagner le Président Abdoulaye WADE jusqu’à son domicile dakarois et salue également la décision remarquable du Chef de l’Etat de remise totale des peines accordée à l’ex-maire de Dakar Khalifa Ababacar SALL, Yaya COLY et Mbaye TOURE. Le RUR lance un appel solennel pour une année scolaire, universitaire et sociale apaisée et exhorte la classe politique à poursuivre sous la conduite du Président Famara Ibrahima SAGNA et du Général Mamadou NIANG le Dialogue national sur toutes les questions d’intérêt national.