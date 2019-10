Air Sénégal se déploie sur de nouvelles destinations. La compagnie nationale va déployer ses ailes vers les Etats-Unis en ouvrant, d’ici décembre prochain la desserte Dakar-Washington, Dakar-New-York et de nouvelles comme Barcelone et Marseille au mois de décembre prochain. La compagnie nationale va également étendre ses ailes vers Londres, Genève et le Maroc d’ici à juin 2020, rapporte le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, dans Le Soleil.