Angelina Jolie ne voulait pas se marier avec Brad Pitt

Selon une source proche d’Angelina Jolie qui s’est confiée au magazine américain US Weekly, la star ne voulait pas se marier avec Brad Pitt. Angelina Jolie ne veut plus entendre parler de mariage. Selon une source qui s’est confiée au magazine US Weekly, l’actrice de 44 ans “ne se remariera plus jamais”. En réalité, elle ne souhaitait même pas épouser Brad Pitt.

“Elle avait l’impression que Brad lui mettait la pression”, a poursuivi la source, avant d’ajouter que la star “aimait” être seule. Angelina Jolie et Brad Pitt se sont dit “oui” en France en 2014, après dix ans de relation. Le couple, qui a eu six enfants ensemble, Maddox, 18 ans, Pax, 15 ans, Zahara, 14 ans, Shiloh, 13 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 11 ans, se sont séparés deux ans plus tard. Leur divorce n’a toujours pas été officiellement prononcé, bien qu’ils soient enfin parvenus à trouver un accord concernant la garde de leurs enfants.

Dans une récente interview accordée à Justin Sylvester pour la chaîne américaine E!, Angelina Jolie s’était confiée à demi-mots sur son divorce tumultueux. “Il y a eu des moments dans ma vie où je ne me suis pas sentie libre, je ne me suis pas sentie en sécurité. Je me suis sentie coincée. (…) Il a fallu beaucoup de choses pour retrouver ma liberté. Et j’en ai probablement plus aujourd’hui qu’au cours de ces quatre dernières années”.