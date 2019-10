Macky rencontre les maires le 10 octobre à Diamniadio

Le chef de l’Etat, Macky Sall rencontre le 10 octobre prochain les maires et présidents de conseil départemental, au Centre international de Conférences Abdou Diouf à Diamniadio. Objectif: la consolidation du dialogue Etat – Collectivités territoriales dans la dynamique du pilotage optimal de l’exécution du Plan Sénégal Emergent (PSE). Lors du Conseil des ministres d’hier mercredi, Macky a réaffirmé la priorité qu’il accorde à la territorialisation des politiques publiques. Il a, par conséquent, demandé aux ministres de veiller à l’implication permanente des élus territoriaux et des collectivités territoriales, dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi – évaluation des politiques et programmes publics.