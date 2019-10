AVIS DE DECES

Monsieur le Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal, Mbagnick DIOP, le Bureau exécutif, le Conseil d’Administration du MEDS, les membres du MEDS et l’ensemble des partenaires et sympathisant du Mouvement, ont la profonde douleur de vous faire part du décès de Monsieur Serigne Mor SENE – Président de la Commission Economie et Finance du MEDS, Juge Consulaire au Tribunal du Commerce.

Décès survenue hier mercredi 02 octobre 2019. La levée du corps est prévue ce vendredi 04 octobre 2019 à 7h à la cité Fadia et l’enterrement à Touba.

Paix à son âme.

Que la terre de Touba lui soit légère.

Fatiha + 11 likhlas