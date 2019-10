Khalifa Sall: « On m’a pris avec mes bagages et sorti avec force de Rebeuss »

Khalifa Sall raconte sa mésaventure à Rebeuss. En visite de courtoisie chez Serigne Mansour Sy Djamil, l’ex maire de Dakar narre les conditions dans lesquelles il a été élargi de prison. « A la prison (Ndlr : Rebeuss), on m’a foutu dehors. On m’a demandé de sortir, j’ai catégoriquement refusé, parce que je n’ai pas demandé la grâce. C’est ainsi qu’ils m’ont pris avec mes bagages pour me mettre dehors », a-t-il confié au marabout politicien.