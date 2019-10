La virulente contre attaque d’Adama Gaye

A peine sorti de prison, Adama Gaye contre-attaque dans cet entretien exclusif accordé à SenePlus. Très en verve, il s’insurge contre les motifs de son arrestation et dénonce les conditions de détention dans la prison centrale de Rebeuss. Le journaliste fait référence aux traitements inhumains et aux injustices dont sont victimes de nombreux détenus, souvent emprisonnés pendant de nombreuses années pour des délits tout à fait mineurs. Je n’ai franchi aucun rubicon – Si je dispose d’informations sur les frasques et les détournements de Macky, j’écrirai – J’aurais aimé affronter le président devant un juge – L’Etat me payera mes droits bafoués –