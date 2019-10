Premier League: Sadio Mané a inscrit 50 buts en 100 avec Liverpool

Grace à Sadio Mané, Liverpool est plus que jamais leader en Premier League. Auteur du premier but des Reds et du penalty marqué par Milner, le Sénégalais a permis aux hommes de Klopp de s’imposer face à Leicester. Un victoire qui les permet de solidifier leur statut de leader du championnat Anglais.

Ce but marqué contre Leicester est le 50e but du Sénégalais dans le championnat Anglais. Ce qui le fait rentrer dans le cercle restreint des 10 meilleurs buteurs de l’histoire de Liverpool en Premier League.

OptaJean ✔@OptaJean 50 – Sadio Mane a inscrit son 50e but en Premier League avec Liverpool, devenant ainsi le 10e joueur du club à atteindre ce total. Propre.

Un but et un penalty provoqué: Mané est indispensable

Sadio Mané est le 10e joueur de l’histoire de Liverpool à atteindre la barre des 50 buts en Premier League. Il rejoint Robbie Fowler, Steven Gerrard, Michael Owen, Luis Suarez, Fernando Torres, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Dirk Kuyt et Daniel Sturridge.

Pendant un peu plus de 10 minutes, le leader du championnat a pensé subir son premier accroc après l’égalisation de James Maddison (80e). Mais malgré une prestation poussive, Liverpool s’est imposé à Anfield Road, et c’est en grande partie grâce à Sadio Mané. L’attaquant a profité d’une erreur de la défense pour provoquer la faute de Marc Albrighton. L’arbitre a accordé un penalty mérité et James Milner a inscrit le but de la victoire (90+5e).