epa06944319 Edouard Mendy of Reims reacts during the French Ligue 1 soccer match between OGC Nice and Reims at the Allianz Riviera stadium, in Nice, France, 11 August 2018. EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Brésil-Sénégal: Edouard Mendy forfait Blessé en fin de match au genou droit sur la pelouse de la Lazio Rome, jeudi (1-2) en Ligue Europa, le gardien rennais sera forfait contre Reims, dimanche. Le portier des Lions manquera aussi la rencontre amicale face au Brésil, prévue le 10 octobre prochain. Il souffre d’une entorse ligamentaire. « C’est une blessure qui va le handicaper un petit moment, a indiqué son coach Julien Stéphan, ce samedi. Il est possible que sur les premiers matches après la trêve internationale, ce soit encore trop juste ». Le Sénégalais sera remplacé par sa doublure, Romain Salin, face aux Rémois. Le vice-champion d’Afrique manquera par la même le prochain rassemblement des Lions qui débutera le 7 octobre prochain en France, en vue du match amical face au Brésil. Edouard Mendy devrait rester à Reims pour suivre le traitement revenir dans les meilleurs délais. Partager Facebook

