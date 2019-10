Pour Ronaldo, le sexe avec Georgina c’est plus fort que son plus beau but

Invité spécial d’un plateau télé, Cristiano Ronaldo s’est confié sur sa vie privée et notamment sa compagne Georgina Rodriguez. Il lui doit énormément et lui adresse des remerciements.

C’est au cours d’un entretien avec le journaliste Piers Morgan pour l’émission “Good morning Britain” que le Portugais est passé aux confidences notamment pour parler de Georgina Rodriguez, sa compagne. “C’est une part de moi. Elle m’a tellement aidé. Bien sûr, je suis amoureux d’elle. On va se marier un jour, c’est sur. C’est également le rêve de ma mère. Donc un jour, pourquoi pas. C’est génial. C’est mon amie. Nous discutons. Je lui ai ouvert mon coeur et elle m’a ouvert le sien”, confesse-t-il.

Il parle même de son plus beau souvenir dans le foot mais aussi au lit. “Mon plus beau but, et de loin, est mon retourné face à la Juve avec le Real Madrid. Techniquement, c’est difficile de faire ça. J’ai essayé de marquer ce but pendant des années, sans y arriver. Ce fut phénoménal. Est-ce que c’était mieux que le sexe ? Non, non … Pas avec ma Geo”, a-t-il rigolé.