Couscous marocain au poulet et légumes

Difficulté : moyenne

Coût : moyen

Durée : 2h

Pour 6 personnes :

Ingrédients :

8 cl d’huile

1.5 kg de poulet

3 oignons

4 gousses d’ail

1 tomate fraiche

4 brins de feuilles de persil et de coriandre (j’en ai mis plus dans ma recette pour mieux parfumer le poulet, mais 4 brins suffisent largement)

2 cuillères à café de raz-el-hanout

½ cuillère à café de poivre

1 cuillère à café de gingembre

Piment en poudre

Sel

2 bouillons

4 carottes

2 courgettes

4 pommes de terre

3 piments verts

2 feuilles de laurier

500g de couscous grain fin

1 cuillère à soupe de miel ou 2 morceaux de sucre

100g de pois chiches secs ou en conserve

Préparation :

Si vous avez acheté des pois chiches secs, les cuire dans une casserole d’eau pendant 1h.

Commencer par nettoyer le poulet. J’ai enlevé la peau car c’est rarement propre et plusieurs minutes de nettoyage n’y changent rien. En plus, en l’enlevant cela me permet de voir tout le gras et le gluant qu’il y a en-dessous et de les enlever.





Saler ensuite les morceaux de poulet et cuire pendant 15 min environ dans une cocotte, le temps que l’eau s’évapore.

Retirer le poulet et nettoyer la cocotte pour continuer la recette.

Ajouter l’huile. Laisser chauffer et faire revenir le poulet quelques minutes. Il doit être bien coloré sur les deux faces.

Retirer le poulet et rajouter l’ail émincé ainsi que les oignons hachés.

Laisser colorer 5 min en remuant régulièrement.

Ajouter ensuite 1.5L d’eau.

Ajouter les feuilles de coriandre et de persil mixées.



Ajouter le gingembre, le raz-el-hanout, le poivre, un peu de piment en poudre, les bouillons cube écrasés ainsi qu’un peu de sel.

Ajouter le miel (ou du sucre) ainsi que les feuilles de laurier.

Mélanger. Remettre le poulet.

Plonger la tomate 40s dans de l’eau bouillante, puis la-peler. Couper en petits morceaux et ajouter à la cuisson.

Mélanger et laisser cuire 30 min à feu moyen.

Éplucher les carottes, les courgettes et les pommes de terre. Couper les courgettes en rondelles. Couper les carottes en 4 morceaux suivant la longueur, puis recouper chaque bâtonnet en deux. Couper les pommes de terre en 4 suivant la longueur.

Retirer et réserver le poulet. Ajouter les courgettes, les pommes de terre, les carottes ainsi que les piments verts.

Ajouter les pois chiches égouttés. Si vous avez acheté des pois chiches en conserve, les mettre à l’étape suivante, une fois que les légumes seront cuits.

Laisser cuire 20 min à feu moyen.





Au bout des 20 min les légumes sont cuits. Retirer et réserver.



Goûter l’assaisonnement et ajuster si besoin.

Remettre le poulet afin qu’il ne se dessèche pas. Si vous aviez acheté des pois chiches en conserve, les ajouter à ce stade.

Cuire 20min à feu doux.

Pendant que la sauce cuit, préparer le couscous en procédant comme suit :

Mettre le couscous dans un grand saladier. Ajouter un filet d’huile. Ajouter un verre d’eau et demi. Mélanger. Laisser reposer 3 min.

Bien mélanger à nouveau, de préférence à la main, afin que les grains se détachent parfaitement.

Ensuite, choisir une des options de cuisson suivantes suivant que vous avez une couscoussière ou pas :

– Mettre une couscoussière au-dessus de la marmite de sauce si vous en avez. Et répartir le couscous dessus. Refermer avec le couvercle. Cuire 10 min.

Remettre le couscous dans le saladier. Arroser le couscous avec ¼ de verre d’eau. Bien mélanger pour détacher les grains de couscous. Remettre sur la couscoussière et cuire 10 min.

– Si vous n’avez pas de couscoussière, cuire le couscous 5 min au micro-onde.

Retirer du micro-onde et bien mélanger. Rajouter ¼ de de verre d’eau. Bien mélanger pour détacher les grains de couscous. Cuire à nouveau 5 min.

Service :

Servir du couscous dans un grand plat, mettre au-dessus des légumes. Ajouter quelques morceaux de poulet et rajouter beaucoup de sauce.

Bon appétit !