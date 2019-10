Harcèlement sexuel à l’université : Des professeurs pris en flagrant délit

Le harcèlement sexuel des étudiantes à l’université est un problème global. L’année dernière, BBC Africa Eye a mené une enquête en Afrique de l’Ouest sur ce phénomène.

L’équipe a interviewé des dizaines de victimes et des journalistes infiltrées ont effectué, en caméra cachée, des enregistrements des hommes, auteurs de harcèlement sexuel dans deux des universités les plus prestigieuses de la sous-région : l’Université de Lagos (UNILAG) et l’Université du Ghana.

L’un de ces hommes, le Dr Igbeneghu, vient d’être suspendu de ses fonctions de professeur à l’Université et de pasteur à l’église Foursquare church, suite à ce reportage de BBC Africa Eye.

Nous devons vous avertir que ce reportage contient des scènes à caractère sexuel qui peuvent heurter les sensibilités.