L’Arabie Saoudite exige trois (3) milliards pour le rapatriement de la dépouille d’Alcaly Cissé au Sénégal. L’ancien député du Parti Démocratique Sénégalais est mort en détention en Arabie Saoudite, samedi 29 septembre 2019. Il a été arrêté au Maroc en 2012 et extradé en 2014, pour charlatanisme et escroquerie. Alcaly Cissé a été condamné par la justice saoudienne à une peine de 6 ans d’emprisonnement ferme, pour « charlatanisme et escroquerie » portant sur environ 3 milliards de francs Cfa.