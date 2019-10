Italie : Un Sénégalais avale 10 boulettes de cocaïne pour…

Un sénégalais N.A, 40 ans, sans papier, a été interpellé en Italie pour détention et trafic de drogue, informe Les Echos. Pris en flagrant délit de vente de cocaïne, il avale 10 boulettes de cocaïne et jeté le reste de la drogue dans une canette vide pour échapper à la police. Arrêté à l’issue d’une course poursuite, les policiers ont découvert sur lui 9 grammes de marijuana et 110 euros. Le Sénégalais a un casier très chargé pour avoir été condamné pour des délits de trafic de drogue et des peines de prison ferme.