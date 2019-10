Le chauffeur du maire Timbo condamné à six mois de prison ferme

6 mois de prison ferme et une amende ferme de 106 mille francs, telle est la sentence prononcée contre Yéro Gaye, le chauffeur de l’édile de Pikine et qui avait fauché la jeune fille Aïssatou Ba Cissé. Il a comparu, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Pikine, pour blessures involontaires.

En effet, dans un communiqué, l’édile de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, fustige la « tentative machiavélique » de récupération de certains pour nuire à son image. Toutefois, il affirme qu’il ne va pas céder au chantage et aux tentatives de travestir les faits pour en faire un fonds de commerce.

Lors de l’audience, hier, devant le tribunal correctionnel de Pikine, la partie civile n’a rien réclamé en guise de dommages et intérêts. Invité à faire son réquisitoire dans cette affaire, le représentant du ministère public a requis l’application de la loi. En rendant sa décision, le tribunal a déclaré coupable le mis en cause du délit de blessures involontaires sur la jeune fille Aissatou Ba Cissé. Ainsi a-t-il été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme. Il a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de l’audience. En plus de cette peine, il est contraint de payer une amende ferme de 106 mille francs CFA.