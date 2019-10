Trafic de faux documents de voyage: 3 contrôleurs arrêtés à l’Aibd

La Section de Recherches a démantelé une mafia de trafic de faux documents de voyage à l’Aibd. Trois contrôleurs, Mamadou Diakhaté, Ibrahima Lô et Aly Emond Koné, agents d’Ahs ont été arrêtés après plusieurs mois de filature et d’enquête. Les mis en cause avaient reçu 2 millions pour fermer les yeux sur les faux documents présentés par Srilankais qui devait transiter en Guinée avant de rejoindre la destination de son choix. .