Lors de son séjour à New York à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Onu, Macky Sall a reçu en audience le boss de British Petroleum (BP) à propos du scandale Petrotim pour laquelle Aliou Sall et Timis sont accusés de corruption. Selon « Africa Intelligence » repris par Les Echos, les deux hommes ont eu une séance très houleuse et très musclée.