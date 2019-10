Abdou Karim Sall place ses hommes de confiance. La Directrice de l’Environnement et du Développement durable (DEEC), Marilyn Diarra, qui a claqué la porte, a été remplacée par Baba Dramé, environnementaliste. Le Colonel Moussa Diouf, colonel des Eaux et Forêts, est nommé Secrétaire général de l’Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte.