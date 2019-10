Go : Bilaye je vous l’avais dit

Il y a quelques années, quand j’ai appris que les blancs fouillent dans la gestion de Lamine Diack, j’ai immédiatement pensé à son fils Pape Massata.

J’étais persuadé que seul ce garçon (qui évolue également dans la galaxie du sport) pouvait lui valoir des ennuis et j’avais fait un Go que seuls les académiciens grand gabarit pouvaient écrire.

Je n’avais pas eu tort car aujourd’hui, c’est Lamine lui-même qui reconnait cette privauté qui lui a été défavorable.

Comment en sont-ils arrivés là ? Difficile de statuer sur les faits. Mais quand on sait comme moi que Lamine et Massata Diack doivent compter parmi les 10 Sénégalais les plus généreux et les plus humains, pas étonnant que des tuiles de taille puissent leur tomber dessus dans des endroits hostiles.

Cebe