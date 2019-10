Le client bafoué, pour ne pas dire royalement ignoré

Aujourd’hui plus qu’hier, il est aisé en faisant le tour de plusieurs établissements, quand il est question de percevoir ou même de déposer de l’argent, de constater que les règles élémentaires de bienséance à l’égard du client sont bafouées, pour ne pas dire royalement ignorées. Tout se passe en effet, comme si au royaume de la désobligeance et la léthargie, seuls seront appelés au banquet, les établissements ou sociétés les plus désobligeants, les plus démunis, les plus insouciants, les plus rustres à l’égard du client. On peut rappeler que dans maintes sociétés, il manque jusqu’au plus élémentaire confort pour faciliter l’attente du client. Aucun siège pour s’asseoir, une climatisation introuvable ou, si elle existe, produit plus de chaleur que de fraîcheur, vu son ancienneté qui semble remonter au tout premier âge de la science technologique. Que dire alors des caissiers dont l’indolence n’a d’égal que la virulence et l’insolence des propos. Lorsque vous constatez des lenteurs dans les procédures, on a vite fait de vous répondre que certains employés sont partis en congé, comme si la mobilité des emplois dans les périodes de pointe n’était pas une exigence pour une société qui veut gagner. Quant aux anomalies financières constatées dans vos comptes, il vous est presque interdit d’en parler car on vous lancera à la face : « vous n’allez pas nous apprendre notre travail », en lieu et place d’une concertation saine et rapprochée avec le client. Ainsi, comme la notion du temps est très fumeuse dans nos rapports sociaux de tous les jours, il arrive qu’on perde une demi-journée, voire une journée, parce que le personnel est soit insuffisant soit désobligeant. Cela s’appelle mordre la main qui vous donne à manger. Certains responsables ou préposés aux caisses affichent souvent à l’endroit du client le sourire goguenard de celui qui a deux as à la main et deux autres dans sa manche. Une façon de dire à ce dernier que leur société est incontournable, qu’elle est un avantage obligé. La bienfaisance même dispense d’insister sur certains faits. Ainsi, à ce rythme où vont les choses, il n’est pas rare de voir des sociétés perdre régulièrement des dizaines de clients et, comme l’autocritique est une denrée rare dans notre société, pour ne pas dire la chose la moins partagée, on a vite fait de désigner du doigt le client comme étant celui par qui le scandale est arrivé. Il est nécessaire, pensons-nous dans ces conditions, que les principaux responsables dans ces sociétés descendent de leur piédestal pour jauger la prestation de leurs agents et palper le pool profond de la clientèle qui ne demande qu’à être rassurée et non souffrir le martyr. Les droits de l’homme ne sont pas seulement à préserver dans les pays aujourd’hui situés dans des épicentres de guerre. L’un des droits élémentaires consiste au respect dû aux clients, à l’individu qui vous a choisi parmi d’autres, et qui n’aspire qu’à la paix, à la sécurité et à la protection de son bien. Ce respect consiste, entre autres, à faire en sorte que chacun soit à son poste de travail à l’heure et qu’il le quitte au moment indiqué officiellement. C’est aussi simple que cela, car le client est roi et le décollage économique de notre peuple est aussi à ce prix.