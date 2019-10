Promotion de ses proches: Et si Lamine Diack était victime du mal africain ?

Dans leurs livraisons d’hier relatant les auditions de Lamine Diack, dans le cadre des accusations de corruption qui pèse sur lui en tant que patron de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF), beaucoup de nos confrères n’ont pas hésité à titrer que ‘’le père mouille le fils’’, pour les paraphraser. Faisant allusion à Pape Massata Diack dont l’une des sociétés, Pamozi, s’occupait du marketing dans l’instance gérée par son père.

Et face aux révélations du juge chargé du dossier, Lamine Diack a dit ‘’tomber des nues’’ et regrette de n’avoir pas suffisamment contrôlé son fils. Ce qui a été interprété, à juste titre, comme un aveu de reconnaissance des fautes qui pèsent sur le suspect qui, lui, est toujours à Dakar, hors d’atteinte de la Justice française.

Il se joue ainsi une sorte de drame familial dans ce dossier : Le fils n’a pas rejoint le père dans l’épreuve qu’il traverse. Il a préféré ne pas répondre à la Justice française, exposant son père à une sanction judiciaire, ne serait-ce que du fait de sa responsabilité en tant que Président de la structure.

Il avait ainsi un devoir de contrôle sur ses collaborateurs et sur leurs activités, surtout lorsque celles-ci durent dans le temps et sont jugées répréhensibles.

Bref, le père peut légitiment éprouver une sorte de rancœur parce que le fils l’a mis dans le pétrin et ne l’a pas rejoint dans la bataille judiciaire. Bref, tout cela peut expliquer la position de Lamine Diack qui commence à regretter beaucoup de choses.

Dans tous les cas, en toile de fond, on peut penser que Lamine Diack est victime du mal africain. Ici, chez nous, en Afrique, lorsque vous occupez de hauts postes de responsabilité, les proches revendiquent un droit de jouissance qui se traduit souvent par une obligation de les intégrer dans les équipes afin qu’ils puissent bénéficier de salaires ou d’avantages.

C’est valable pour les Chefs d’Etat, les patrons d’entreprise, les chefs religieux, coutumiers et les responsables de tous bords.

Il y a un devoir moral auquel il est très difficile de se soustraire. Et l’obligation s’étend souvent à la belle-famille, aux voisins, aux amis des amis, aux proches des proches.

D’ailleurs ceux qui tentent de s’y soustraire sont mal vus, calomniés, maudits et parfois bannis du cercle familial. Et l’Africain n’aime pas défier sa famille, sa communauté.

Ce mal africain fait que les Chefs d’Etat cherchent un troisième mandat, versent dans la prévarication et la malgouvernance. Et ils ne sont pas les seuls. Tous les responsables à tous les niveaux subissent plus ou moins ces genres de pression. Et cela ne fait que perpétuer la corruption et la promotion de la médiocrité, du clientélisme et du laxisme.

Bien sûr, Pape Massata Diack peut être compétent, mais travailler dans une instance comme celle-ci alors que son père en est le Président, peut créer des collusions d’intérêts de nature à rendre très mal à l’aise les autres collaborateurs. Sous réserve, bien sûr, de la présomption d’innocence dont le père et le fils bénéficient actuellement.

C’est pourquoi, il est temps, en Afrique, que les dirigeants de tous bords soient conscients du fait que les proches peuvent être appuyés autrement que par l’octroi d’avantages et de postes de responsabilité.

D’ailleurs, il serait intéressant qu’au niveau de l’Union africaine et de la Cedeao, la réflexion soit menée afin de sauver les dirigeants de l’emprise des poches prêts à tout pour se servir.

Car, c’est un trait culturel, une sorte de pesanteur sociologique qui nous cause pourtant beaucoup de soucis en bloquant toutes performances.

Ce n’est pas pour rien qu’au Sénégal, quand un ministre est débarqué, ses proches organisent des manifestations d’hostilité.

Pourtant, ce n’est pas difficile de faire la différence entre le bien public et le bien privé. Si Lamine Diack n’était pas victime du mal africain, il n’aurait pas reconnu être tombé des nues. Car, il a peut-être pêché par omission en évitant tout simplement de voir ce que faisait Pape Massata.

Assane Samb