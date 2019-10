Sonko: Macky rêve de m’envoyer à Rebeuss

Devant ses militants, le leader du Pastef a levé le ton pour prévenir le régime en place qui, selon lui, ne cherche qu’à l’envoyer en prison. Considérant la commission d’enquête parlementaire comme une commission de « Sai-sai parlementaire », Ousmane Sonko a fait savoir qu’il ne va pas se laisser faire.

Ils ont mis en place une stratégie pour m’emprisonner. « Après que les députés ont blanchi Mamour Diallo, l’Etat va actionner ce dernier afin qu’il porte plainte contre moi. Ils vont, ainsi, actionner, le procureur qui va précipiter le dossier.

Ils veulent m’ôter mon statut de député

Ils cherchent 5 infractions contre moi. La première c’est la diffusion de fausses nouvelles et, pour cette infraction, le mandat de dépôt est obligatoire. Il vise contre moi la dénonciation calomnieuse, la diffamation, trouble à l’ordre public et recel de documents. Tout le rêve de Macky Sall présentement, c’est de me voir en prison, c’est de me voir me réveiller à Rebeuss. Il veut détruire mon casier judiciaire et m’ôter mon statut de député », souligne Ousmane Sonko.