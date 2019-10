150 millions de la Der: Le Gie de Zahra Iyane dément

La Délégation à l’entreprenariat rapide (Der) a accordé 150 millions Fcfa à Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’économie solidaire pour financer son Gie. La révélation est faite par Papa Amadou Sarr, DG de la Der, lors d’une émission à la 7Tv. Un financement, selon le journal, qui s’apparente à du népostisme. Cependant, cette information a été très vite dementie par la présidente de la plateforme des femmes And Jeego. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, la plateforme dit attendre le financement de la Der. « Le 16 mai 2016, plus de 1000 femmes de « And Jéego », ont eu à bénéficier d’une formation, pour un montant d’environ 45 millions de FCFA avec la collaboration inestimable du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT). Les actions entreprises par la plateforme ont toujours obtenu des résultats probants. L’assemblée générale tenue le mercredi 25 juillet 2018 à la place de la Nation (ex Obélisque) le prouve à suffisance », a écrit le document. Avant de poursuivre : » à l’occasion de cette rencontre qui avait noté la présence d’éminentes personnalités, le délégué général de la DER Monsieur Pape SARR, avait annoncé un financement de 150 millions pour les femmes actrices de développement et de surcroit membres de la Plateforme. Ce financement, à ce jour est toujours attendu, après les procédures administratives effectuées à la Banque agricole, ex CNCAS. Avec l’annonce erronée encore réitérée du délégué de la DER Monsieur Pape Sarr depuis hier, nous restons donc en attente de la promesse dudit financement, destiné à la construction de notre unité de transformation. En outre nous invitons le Délégué Général à plus de rigueur et de maîtrise de son département, puisqu’il a enclenché la politique des 4 P et de ne pas faire du tort gratuitement à un tiers. Enfin, nous exprimons notre ouverture à toutes organisations dont le souhait est de partager et de mutualiser connaissances et expériences pour la promotion économique des femmes ». Pour rappel, la plateforme des femmes « And Jéego » regroupe en son sein, plusieurs organisations nationales et locales, qui évoluent dans différents domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation et de la culture et des services. A travers cette plateforme, ces femmes entendent mettre en symbiose leur potentiel d’expériences et d’expertises pour apporter leur contribution effective dans la réalisation des objectifs de développement du Sénégal, en parfaite harmonie avec le PSE. Elles ont ainsi créé la Plateforme des femmes « AND JEEGO » qui a été lancée officiellement le 07 août 2015 sous la houlette de Madame Zahra Iyane Thiam à Thiès. Riche de par la diversité des structures civiles, syndicales, religieuses et politiques qui la composent, la Plateforme constitue ainsi un cadre idéal pour permettre aux femmes d’identifier et de saisir les opportunités qui leur sont offertes dans leur environnement et plus particulièrement dans les politiques mises en place par l’Etat du Sénégal. Dans cette dynamique, la plateforme AND JEEGGO, met en œuvre présentement des activités prioritaires qui impactent particulièrement le développement socio-professionnel des femmes. Il s’agit, entre autres de :- la mise en place d’une mutuelle de santé pour ses membres ;

– de la mise en place d’une coopérative d’habitat visant à améliorer l’offre de l’habitat social pour les femmes et de la promotion de projets structurants en soutien à l’entreprenariat individuel ou collectif, à travers l’installation d’une unité de production et de transformation de produits locaux à Sébikotane.