DGPU : Seydou Sy Sall a passé le témoin à Diène Farba Sarr…

Diène Farba Sarr est officiellement installé, ce jeudi, comme Délégué Général des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose. L’ancien Ministre du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie vient d’y remplacer Seydou Sy Sall qui occupait, jusque-là, ce poste (2013-2019). La cérémonie qui s’est déroulée sous la supervision d’autorités administratives, a permis de décliner certains acquis du Délégué sortant comme le Complexe «Dakar Arena», la construction de nombreux réceptifs hôteliers mais aussi d’avoir traduit la DGPU en réalité. Le Ministre Diène Farba Sarr s’engage, quant’ à lui, à consolider les acquis. Selon lui, l’avenir de ces Pôles va conditionner, irrémédiablement, le devenir de Dakar. Il remercie le Président de la République son Excellence Macky Sall de lui offrir cette nouvelle opportunité pour servir, encore, son pays.

Au cours de cette cérémonie, l’on a également noté une foule de parents, d’amis, de militants et autres sympathisants du Délégué entrant. D’autres responsables de l’APR comme Docteur Boubacar Sy (responsable politique APR à Lat Mingué), Khalifa Wade (cadre apériste), Mor Maty Sarr (opérateur économique), Bamba Mbodj (responsable politique APR à Thiaré Commune), Ousmane Noël Dieng pour ne citer que ceux-là ont honoré de leur présence cette rencontre.