La prostitution gangrène notre société

Phénomène social majeur denotre temps, la prostitution appelée aussi le plus vieux métier du monde,gangrène toute notre société. Des quartiers sordides, oubliés, en passant par lesplus huppés, qui donnent l’apparence de demeure de saints. En effet, engendrée le plus souvent par le manque d’affection, le désœuvrement et la pauvreté, elle se vit aujourd’hui sous des apparences trompeuses, dans des familles riches. Ainsi, s’il existe une prostitutionofficielle reconnue par tous et qui fait que la prostituée est vite reconnue par son comportement, habillement, coupe de cheveux ou de tresses, son parler qui tranche radicalement avec l’ordinaire, il existe aussi une prostitution déguisée que l’on rencontre dans les milieux nantis, les écoles, les lieux de travail, plus précisément dans des bureaux climatisés qui servent de lieux de passe, et chez maints sportifs. Cependant, une chose reste à souligner, parce que l’on parle de ce commerce dela chair qui est la prostitution, tous les yeux se tournent vers les femmes, nos admirables compagnes, victimes toutes désignées d’une marginalisation qui tire son origine d’une éducation sociale déséquilibrée. Une analyse socio-économiqueapprofondie cependant,permettrait de relever que le genre masculin, bien qu’il s’en défende et pointe toujours un doigt accusateur vers la femme, peut être aussi accusé de prostitution. En effet, quand l’homme est entretenue par une confrérie de femmesmieux nanties, quand tout lui vient de celles-ci et qu’il change de partenaires à la manière d’un tailleur ayant fini de prendre des mesures sur ses différents clients,bien que personne ne crie au scandale et qu’on le considère comme un être normal, un guerrier des temps modernes qui valide tout sur son passage, senourrissant debonne chair comme on dit, nous sommes bel et bien au rendez-vous, pour en pas dire en présence de la prostitution. Si dansnotre pays on déclare à tout vent que la jeunesse est le levier du développement, l’espoir de toute une nation qui seveut équilibrée et qui accepte de relever les défis humiliants du sous-développement mental, de la mendicité chronique et de la dépravation des mœurs, nous pensons qu’il estgrandement tempsde procéder à une relecture du comportement sentimental de notre société, et de limiter la boulimie sexuelle commerciale de certains de nos concitoyens, sans finalité progressive. Il faudrait considérer la femme, non pas comme objet, mais comme le moteur du développement de notre société. En ne le faisant pas, notre jeunesse risque, demain, arrivée aux commandes du pouvoir central évidemment, de prostituer les dossiers vitaux del’Etat au plus offrant, car la prostitution, c’est aussi simple que cela. Nous sommes tous interpellés.