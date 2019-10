Top 10 des milliardaires sportifs sénégalais

Le sénégalais de NBA, Gorgui Sy Dieng a vu son salaire passé de 9, 64 milliards de FCFA à 9, 69 milliards soit 808 millions FCFA par mois. Et on note que notre Gorgui Sy Dieng occupe la 4e place au classement, derrière Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. Le pivot des lions du Sénégal perçoit environ 17 millions $ (10 milliards Fcfa), soit une augmentation de 11% par rapport à l’exercice 2018-2019. Gorgui Sy Dieng occupe ainsi de loin la première place de ce classement.