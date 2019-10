WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces smartphones en 2020

D’après les déclarations faites par WhatsApp, les utilisateurs dont les smartphones fonctionnent sous les systèmes d’exploitation Android de la version 2.3.7 et iOS 8 n’auront plus la possibilité de créer un nouveau compte ou de confirmer des comptes existants à partir du 1er février 2020. “En raison du fait que nous ne prévoyons pas de mettre à jour ces systèmes d’exploitation, certaines fonctions peuvent cesser de fonctionner sur celles-ci à tout moment”, ont souligné les développeurs dans le communiqué. Ce n’est pas tou??????t. Le système fonctionnant avec Windows, à savoir Windows mobile, Windows Phone et Windows 10 Mobile ne sera plus compatible avec WhatsApp à partir du 31 décembre 2019. Pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp, les utilisateurs devront se procurer un appareil plus récent : les développeurs conseillent d’opter pour un smartphone équipé au minimum d’Android 4.0.3 ou un iPhone sous iOS 9.