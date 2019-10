Queen Biz: « Moi dévergondée »

Queen Biz, traitée de dévergondée et critiquée pour son accoutrement solde ses comptes avec ses détracteurs. »On me colle une étiquette de dévergondée. Ceux qui me connaissent réellement savent que je ne suis pas une adepte de la vadrouille. Certains se permettent de porter des jugements sur moi, alors qu’il ne me voient qu’à travers la télé ou les réseaux sociaux », a-t-elle martelé, dans un entretien accordé à L’OBS. Elle rembobine : « Il y a tellement de gens méchants et aigris qui t’en font voir de toutes les couleurs. »