Une histoire de primes secoue la Tanière

Une affaire des primes est la source de tensions entre les dirigeants et les Lions. Selon Record qui refait le récit d’une séance d’exorcisme qui a duré plus d’un quart d’heure, les poulains d’Aliou Cissé ont refusé d’encaisser les 1000 euros, soit 655 000 Fcfa que la Fédé leur a proposés alors qu’ils devaient recevoir 750 000 Fcfa en cas de match nul. Les cadres des Lions, notamment Salif Sané, Kouyaté et Koulibaly, qui ont refusé tout versement incomplet de leurs primes, ont attendu la fin de la rencontre Brésil-Sénégal pour rappeler au président de la FSF ses engagements. Ils lui ont fait savoir que les joueurs ne sont pas contents du traitement de leur traitement. Augustin Senghor a tenté de les calmer mais en vain. Les trois porte-parole des joueurs, par principe, ont refusé de toucher à leurs primes. Ce n’est pas tout. Les Lions ont également dénoncé leurs conditions de voyage. La Fédé leur avait promis de les faire voyage en Business class. A l’arrivée, il n’y a que les cadres qui ont voyagé en Business class et les autres jeunes joueurs renvoyés en Class Economie. Plusieurs joueurs ont payé de leur propre poche pour regagner leurs clubs.