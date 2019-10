VardyGate, la « trahison » entre femmes de footballeurs qui enflamme la Toile

La femme du footballeur anglais Wayne Rooney, Coleen, s’est retrouvée au centre d’une affaire qui déchaîne les passions outre-Manche

Il y a des jours comme ça, où des ragots sont capables de presque éclipser l’actualité. Depuis mercredi sur les réseaux sociaux, le #VardyGate est devenu viral. Le Vardy quoi ? Une querelle entre deux WAGs, le terme anglais pour femmes de footballeurs. D’un côté celle qui se présente comme la « victime » : Coleen Rooney, femme de Wayne Rooney. De l’autre, la « présumée coupable » (par Coleen) : Rebekah Vardy, femme de Jamie Vardy. 20 Minutes vous explique tout.

Que s’est-il passé ?

Depuis plusieurs années, Coleen Rooney voyait déballer dans le célèbre tabloïd The Sun des détails de sa vie personnelle qu’elle partageait sur les stories de son compte Instagram secret, et donc limité à la vue de ses proches. Lasssée, elle décide alors il y a quelques mois de tendre un piège à la personne qu’elle suspecte être à l’origine des fuites. Un piège simple mais efficace, puisqu’elle décide de bloquer la vue de ses stories à tous, sauf à celle qu’elle suspecte d’être la « taupe » du Sun. Au fil des mois, elle y dissémine de fausses informations comme par exemple l’intention de refaire de la téléréalité ou un voyage au Mexique pour choisir le genre de son futur bébé…

La révélation

Qu’elle n’est pas notre surprise à 20 Minutes, de découvrir le post de Coleen Rooney mercredi sur Twitter : « Cela a été dur de tout garder pour moi et de ne rien commenter, surtout quand je voyais les stories fuiter dans la presse, mais il le fallait. Je sais maintenant avec certitude quel compte et quelle personne est la source des fuites. J’ai sauvegardé et fait des captures d’écran de toutes les stories qui montrent clairement qui les a vues.