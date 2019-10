Boubacar Sèye, président HSF: « Il y a eu une faiblesse notoire du Sénégal sur l’affaire Alcaly Cissé »

Le président de l’Ong Horizon sans frontières a été, ce samedi, l’invité du Grand oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, Boubacar Sèye s’est longuement prononcé sur la réciprocité du Visa par rapport aux états hors Cedeao, l’affaire Alcaly Cissé, entre autres sujets d’actualité. Morceaux choisis.

Réciprocité du Visa

Les raisons évoquées sont d’ordre sécuritaire. Peut-être sous cet angle-là, nous estimons que la mesure peut être salutaire, mais à condition. Parce qu’avec la découverte des hydrocarbures, le Sénégal entre dans une nouvelle ère. Notre pays sera un pôle attractif de migration et de mixité. Il sera aussi la cible des prédateurs économiques. Je peux même avancer sans risque de me tromper pour dire qu’il y aura un risque très élevé de dumping migratoire, d’où il faut légiférer pour des questions de sécurité nationale. Alors, sous cet angle-là, nous sommes d’accord, mais à condition. Et l’instauration des visas n’est pas nouvelle. C’est en 2013 qu’on l’avait tenté. Nous pensons qu’il faut bien étudier la mesure. Il faudrait que les choses se fassent sans aucune précipitation et de façon minutieuse (…). S’il faut instaurer le visa pour des raisons de morosité économique, nous, nous disons non. Maintenant, le fait que généralement les pays qui appliquent ces mesures-là affichent un certain laxisme envers les citoyens européens qui rentrent comme ils veulent et un durcissement pour les africains. C’est ce qui explique d’ailleurs les vagues d’expulsion et les problèmes liés à la mobilité des gens. Ça aussi, c’est pour cela que nous disons non. Maintenant, au chapitre des migrations internationales, c’est très important. Il y a une évolution qui fait que certains migrants ne sont plus étrangers parce qu’ayant acquis la nationalité du pays d’accueil. C’est la plupart d’entre nous qui possédons des passeports européens, américains et africains. Et, il ne faudrait pas que cette mesure soit un obstacle pour nous et nos familles pour rentrer au Sénégal. Donc, pour le principe, nous ne sommes pas anarchistes. Pour la mesure, nous sommes d’accord, elle peut être salutaire. Elle peut être de mise, mais à condition.

Cette mesure sera-t-elle appliquée ?

Non d’autant plus que cette mesure risque d’être une mesure à polémique. Déjà ceux qui s’activent dans le domaine du tourisme disent non. Même nous, nous sommes très inquiets. Maintenant, vu le contexte mondial actuel où le mot sécurité vient partout, pour des raisons de sécurité et j’ai évoqué tantôt le dumping migratoire, le Sénégal entre dans une nouvelle ère politique. Il faudrait légiférer. Il faut protéger les ressources qui sont là aujourd’hui et les citoyens. Dans ce contexte-là, nous sommes d’accord mais cette mesure est guidée par des soucis de sécurité. Elle part d’une morosité économique qui est là et que les caisses sont vides et qu’il faudrait les remplir. Par ailleurs, la réciprocité est de mise. Nous, nos principes reposent sur la libre circulation des personnes, sur les principes de droits humains, mais sur le terrain c’est autre chose. Les pays qui disent être défenseurs des droits humains, ces pays qui se disent laboratoires des droits humains, sont aujourd’hui les premiers à bafouer ou à mettre des barrières. Aujourd’hui que le Sénégal impose le visa pour des problèmes de souveraineté, ça peut se comprendre. Mais il y aura la rigueur qu’il faut. Parce que quand on rappelle aux touristes qu’il faut payer 50 euros dans l’avion, ça veut dire qu’il n’y a aucun sérieux. Ça veut dire qu’on ne respecte même pas le Sénégal.

La mort de notre compatriote Alcaly Cissé ?

L’Etat doit jouer la carte diplomatique dans cette affaire. La mort d’Alcaly Cissé, que nous regrettons d’ailleurs, relance le débat sur la profession juridique et diplomatique de tous ces Sénégalais qui ont aujourd’hui maille à partir avec la justice dans leur pays d’accueil. Les prisons des pays d’accueil regorgent de Sénégalais et sans aucune assistance spécifique. Je crois que le cas d’Alcaly Cissé nous interpelle et nous, en tant qu’organisation de défense, interpellons l’Etat du Sénégal. Il y a eu une faiblesse notoire de l’Etat du Sénégal sur le dossier Alcaly Cissé. Malheureusement, il n’a pas bénéficié de l’assistance juridique et même médicale parce qu’on nous dit qu’il était malade en prison. Là, aujourd’hui qu’Alcaly Cissé meurt en prison et que sa dépouille soit aussi condamnée, alors là c’est horrible. Je ne trouve pas les mots, mais nous sommes impuissants. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été arrêté, je pense que l’État doit jouer sa mission. Et, le Sénégal et l’Arabie Saoudite ont d’excellentes relations. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Vu ces relations, je ne peux pas comprendre que des citoyens sénégalais subissent cela.

Et l’affaire Mbayang Diop ?

Il y a aussi le dossier Mbayang Diop dans lequel nous déplorons le mutisme de l’État. Elle est aux oubliettes. Il y a des failles dans ce dossier du point de vue structurel et conjoncturel. Et, le cas Alcaly Cissé est un échec total de la diplomatie sénégalaise. Le cas Mbayang, on pouvait demander à ce que la peine soit communiquée à une peine de prison simple pour demander à ce qu’elle vienne purger cette peine au Sénégal, ou du moins pour demander une grâce pour des raisons humanitaires. Il y a beaucoup de pistes possibles et malheureusement on ne fait rien.

Cheikh Moussa SARR