Aliou Cissé et El Hadi Diouf reconciliés

Entre Elhadj Ousseynou Diouf et Aliou Cissé, la guerre est terminée. En effet, l’ancien attaquant des Lions révèle avoir arrondi les angles avec l’actuel coach de l’équipe nationale. «Aliou est un ami. C’est vrai qu’à un moment donné on n’était pas d’accord, maintenant tout est rentré dans l’ordre. On va se voir pour aider le football sénégalais», indique-t-il dans l’Observateur.

«Je crois qu’Aliou Cissé a les épaules et la tête pour assumer ses choix. Il n’a pas un métier très facile. C’est comme le président de la République ou le maire. Ils sont critiqués, mais on serait à leur place est ce qu’on ferait mieux qu’eux ? On veut un Sénégal uni où les gens sont ensemble. Notre rôle c’est de soutenir le président, les maires, les députés», ajoute-t-il.