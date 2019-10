Drogue saisie sur un camion immatriculé au Sénégal : Le cerveau tombe à Bamako

Du nouveau dans l’affaire des 800 kg de cocaïne retrouvés par la police Bissau-guinéenne dans un camion immatriculé au Sénégal le 10 mars dernier. Le présumé cerveau de la mafia, le Malien Ould Mouhamed a été arrêté à Bamako, selon L’Obs, qui rapporte l’information. Il a été placé sous mandat de dépôt pour trafic international de cocaïne, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. L’affaire de cette drogue a été pilotée depuis Dakar par Ould Mouhamed, financier du terrorisme dans son pays, le Mali. Il convoyait la cocaïne en provenance d’Amérique latine, de la Guinée Bissau, au Mali, via le Sénégal. Lors de son séjour à Dakar, il logeait à l’immeuble Kébé avec son épouse et son fils. Il chargeait la drogue dans des camions frigorifiques trouvés à Pikine non loin de l’arène nationale. A rappeler que quatre suspects – deux Nigérians, un Sénégalais et un Bissau-Guinéen – ont été arrêtés à la suite de cette saisie de 800 Kg de drogue.