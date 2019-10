Feuilleté au thon

Recette de feuilleté tressé au thon

Difficulté : très facile

Coût : pas cher

Durée : 30 min

Il n’y a pas plus rapide, ou plus simple !

Ingrédients :

Une pâte feuilletée

200g de de thon en miettes (en boite) égoutté

100g de fromage emmental râpé

1/2 poivron

1 petit oignon

1 gousse d’ail

poivre, sel

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Préparation :

Préchauffer le four à 180°C.

Étendre la pâte feuilletée.

Tracer au centre, un rectangle d’environ 10 cm de large, en laissant juste 2 cm en haut et en bas de la pâte, voir photo.



Enlever les coins supérieurs et inférieurs, comme sur la photo.



A l’aide d’un couteau ou d’une roulette à pâte, découper des bandes en faisant des lignes horizontales hors du rectangle.



Mettre dans une poêle 1 cuillère à soupe d’huile d’olive.

Ajouter l’ail et l’échalote finement émincés.



Laisser colorer.

Ajouter le poivron coupé en dés.



Mélanger puis ajouter le thon émietté, du sel et du poivre.

Laisser cuire 5 petites minutes en remuant de temps à autre.



Répartir cette préparation sur le rectangle qui a été tracé.



Parsemer de fromage râpé.



Rabattre les bandes haute et basse.

Former le feuilleté tressé en ramenant alternativement vers le centre, des bandes de gauche et de droite.



Battre le jaune.

A l’aide d’un pinceau, bien imbiber la surface du feuilleté de jaune d’oeuf. Plus c’est jaune, plus le feuilleté sera coloré et appétissant après cuisson !



Enfourner le feuilleté au thon pendant 15 min environ. C’est cuit, lorsque c’est bien coloré.

Bon appétit !