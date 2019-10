Jennifer Lopez : époustouflante dans la vidéo…

JLo ne s’arrêtera donc jamais. Pour le lancement de son nouveau parfum baptisé « Promise », la bomba latina donne tout dans une vidéo très caliente et inspirante.

Qui a dit qu’on était finie dans le show-business à cinquante ans ? Sûrement pas JLo qui est une acharnée de travail en ce moment. Après avoir enflammé la Fashion Week de Milan en clôturant le défilé Versace avec son emblématique Jungle Dress et à quelques jours de la sortie de son nouveau film « Hustlers », Jennifer Lopez lance un nouveau parfum. Celle qui s’apprête également à revenir sur le devant de la scène musicale avec un nouveau titre « Baila Conmigo » a dévoilé fin septembre la vidéo promotionnelle pour sa fragrance. Un jus qui porte le nom de « Promise ». La promesse que l’artiste s’est faite de s’aimer comme elle est, de suivre tous ses rêves peu importe qui bloquerait son passage, explique-t-elle.

L’icône danse devant un fond où sont écrits des messages tels que « Work », « From the Block » ou encore « Limitless ». Une vraie signification d’empowerment. JLo danse devant ses messages en tenue légère, affichant sa silhouette inimaginable. Plus épanouie que jamais, Jennifer Lopez se fait la promesse de rester celle qu’elle est.