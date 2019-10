Un des maux majeurs qui minent notre société, est la manie de la répétition, la répétition bête, et par conséquent inutile. Le Sénégalais aime en effet trop répéter et, très souvent, sans savoir le contenu et les incidences de ce qu’ils répètent. Conséquence, nous avons une société de répétiteurs invétérés, acharnés et loquaces. Notre société manque terriblement de questionnement, attitude qui fait les grandes nations. Et alors, le résultat est bien maigre, bien triste, accablant même. Des hommes politiques qui répètent à tue-tête des concepts très souvent formés en Occident et qu’on nous balance, avec une régularité de métronome, sachant que nous autres nègres, nous avons la propension morbide et même divine de parler savamment de choses qu’on ignore, à l’animateur loquace et ennuyeux qui répète inlassablement ce que son idole a eu à exprimer en d’autres circonstances, jusqu’à l’enseignant qui, pour faire sérieux, dans le temps, répète de manière paresseuse et faire répéter inlassablement à ses apprenants des concepts dépassés, ou que lui-même ne maitrise pas. Résultat, nous avons depuis belle lurette une école où le psittacisme règne, on répète comme des perroquets, sans savoir le sens des mots qu’on utilise. On en est ainsi et c’est ça le drame de notre société, à voir une école de répétiteurs, pas d’interrogations. Or, dans notre nouveau siècle, l’avenir nous interpelle et nous invite à constamment nous poser des questions sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre passé, sur notre présent et notre futur propre. Encore une fois de plus, il nous faut être inventifs, innover, accepter d’aller de l’avant car la répétition, même obsessionnelle, n’a jamais fait avancer le monde, encore moins les sciences.