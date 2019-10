L’enseignant sénégalais menacé d’expulsion bénéficie d’un sursis

L’obligation de quitter le territoire de l’enseignant Sénégalais Moustapha Guèye a été annulée. Tandis qu’un comité de soutien s’est mobilisé ce lundi matin, notamment devant les collèges une où il enseigne, la préfecture lui a fait part d’une avancée notable dans son dossier, qui semble le satisfaire pour l’instant : son obligation de quitter le territoire français a été abrogée. Moustapha Gueye « est en situation régulière désormais, indiquent les services de la préfecture à 20 Minutes. Il a un titre de séjour lui permettant de travailler (…) Il a déposé une demande de naturalisation, qui est en cours d’examen. » Du côté du rectorat, on précise que le contrat du professeur a été prolongé jusqu’en « décembre 2020 afin de simplifier ses démarches administratives ».

Au-delà, il devra demander un prolongement de son titre de séjour. A moins qu’il ne soit, d’ici là, naturalisé. « Ce qui importait le plus à Moustapha Gueye, c’était que la procédure de naturalisation qu’il a débutée il y a deux ans ne soit totalement annulée, en raison de cette obligation de quitter le territoire français, indique Julien Landais, membre du collectif de soutien du professeur et représentant des enseignants du collège Arthur-Rimbaud. On nous a indiqué que son dossier serait transmis avec un avis favorable de la préfecture. » « Il faut lui donner de la pérennité, qu’il n’ait pas à penser tous les soirs à sa situation administrative, qu’il puisse continuer son travail sereinement », souligne Julien Frayssinhes, membre du collectif et militant à Sud Education.