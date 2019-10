Un accident s’est cette matinée du lundi à Guédiawaye, non loin du lycée Limamoulaye. En effet, un car rapide, qui s’est renversé en pleine course, est venu heurter mortellement sur le trottoir un père de famille. Ce dernier conduisait son fils à l’école. Selon Zik fm qui donne l’info, le parent d’élève n’a pas survécu. Bilan : un mort et un blessé grave.