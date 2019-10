Prolongement de Massalikul Jinaan: Wade et Macky roulent à sans leurre

Entre les deux hommes, c’est comme le printemps après l’hiver. L’espoir est là et les choses s’accélèrent. C’est dire…

Prévue pour jeudi, la rencontre entre les Présidents Sall et Wade a été finalement reportée pour samedi. Loin des indiscrétions, cette visite a surpris plus d’un. Ceux qui ne sont pas les secrets de Dieu. Il est vrai que les déclarations officielles à la télévision d’Etat ne reflètent en rien les discussions sous la palissade, mais on susurre que l’amnistie pour Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall n’est plus qu’une question de jours. Les conditions du retour de son fils ont marqué la majeure partie des discussions entre Wade et Macky Sall. Et comme le Président Sall tient à honorer Wade, il ne lui a rien refusé. La rencontre, nous dit-on, était teinté par moments de fortes émotions. Seuls pendant plus de trois heures d’horloge, personne ne sait justement les minutes de la rencontre. Mais comme les langues commencent à se délier et que Macky Sall a averti ses troupes de « surveiller leur langage sur tout ce qui touche Wade et sa famille », c’est dire que des surprises attendent l’opinion. Et ses alliés de Benno. La seule chose à retenir entre les deux hommes, est que chacun a fait preuve de sincérité et s’engage à respecter les termes d’un accord. C’est du moins les positions affichées par les caciques du palais et les va-en-guerre du Pds. Au risque de se tromper, les brides d’informations orientées parlent d’un « large gouvernement d’union » et d’une « rencontre entre le Président Sall et le fils de Wade. » Et pourtant, on n’est loin de la saison des amours. Au regard du cours des événements, un Sall doit bénir le Ciel. Le pétrole n’est plus noir pour Wade et son fils.

Pape Amadou Gaye