(FILES) In this file photo taken on April 22, 2018, Confederation of African Football (CAF) President Ahmad Ahmad talks during an interview at his office in Cairo. - Ahmad "is being questioned by French authorities" for "allegations linked to his mandate as CAF president", Fifa said on June 6, 2019, adding they did not know the details of the investigation. According to Jeune Afrique he was detained to be heard over a "contract broken unilaterally by the CAF with German sports equipment manufacturer Puma". (Photo by KHALED DESOUKI / AFP)

Révélation : « La Caf voulait que le Sénégal remporte la Can… » L’Égyptien Amr Fahmy, ancien secrétaire général de l’instance africaine, a fait une grosse révélation sur la finale de la Can 2019. «La Confédération africaine de football (CAF) a mené des manœuvres douteuses afin de favoriser le Sénégal au détriment de l’Algérie », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé au site Koora repris par Les Echos. D’après l’ancien responsable de la CAF, des membres de la CAF « ont tenté de favoriser la sélection sénégalaise contre les Verts et de priver ces derniers du trophée ». Il souligne que l’équipe algérienne était sacrée championne d’Afrique, malgré la manigance de la CAF qui a tenté de la priver de son sacre ». S’exprimant sur l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans les compétitions africaines, Amr Fahmy affirme : « les responsables de la CAF ne se sont jamais souciés du développement du football. Ils ne veulent tout simplement pas d’un arbitrage juste et les arbitres constituent leurs armes pour truquer les résultats ». Partager Facebook

