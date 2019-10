Senelec: La production brute d’électricité  en hausse de 9,6%, en juillet 2019

La production brute d’électricité de la société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) durant le mois de juillet 2019 s’est renforcée de 9,6% par rapport au mois précédent. C’est qu’a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) dans son rubrique repères des statistiques de juillet.

Cette production s’est établie à plus de 400.000 mégawatt/heure (MWH) durant la période sous revue contre plus de 350.000 MWH en juin 2019.Par ailleurs, elle est ressortie à 9,7% par rapport à la période correspondante de l’année 2018. Quant à la production industrielle du Sénégal, captée à travers l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI), elle est marquée, en juillet 2019, par une progression de 2,6% en variation mensuelle. Elle s’est également accrue de 4,5% par rapport au mois de juillet 2018. S’agissant du chiffre d’affaires des services et du commerce (base 100 en 2010), il a chuté de 2,2% en juillet 2019, sousl’effet des baisses de ceux des services « Information et communication » et des « Activités pour la santé ». Cette régression explique –t-on est toutefois atténuée par les hausses notées dans les services du « transport », des « Activités spécialisées, scientifiques et techniques », des « Activités financières et d’Assurance », des « Activités de service, de soutien et de bureau », des « Services d’Hébergement et de Restauration » et des « Activités Immobilières ». S’agissant du chiffre d’affaires du commerce, il s’est accru de 6,3%. Pour ce qui est des échanges extérieurs du mois juillet 2019, ils sont marqués par une baisse de 4,1% des prix à l’exportation en rythme mensuel alors que les prix à l’importation ont augmenté de 0,7%. Cette situation est défavorable aux termes de l’échange2 qui se sont dégradés sur la même période. Concernant le solde commercial du Sénégal en juillet 2019 note l’ANDS, il est ressorti à -259,8 milliards de FCFA contre -148,1 milliards de FCFA le mois précédent, soit une dégradation de 111,7 milliards de FCFA en valeur absolue. En revanche, au cours des sept premiers mois de l’année 2019, le solde commercial s’est amélioré de 75,1 milliards de FCFA comparé à la période correspondante de l’année 2018, passant de -1 293,3 milliards de FCFA à -1 218,2 milliards de FCFA.

Amélioration du trafic aérien

Toujours dans cette rubrique, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie a montré que le trafic aérien s’est amélioré au cours du juillet 2019 avec la hausse simultanée du fret, du nombre de passagers et des mouvements d’aéronefs comparé au mois précédent. La hausse du flux total de passagers est due à une augmentation concomitante des arrivées, des départs et du transit. Par ailleurs, comparativement au mois de juillet 2018, le fret, le nombre de passagers ainsi que les mouvements d’aéronefs ont augmenté sur la période sous revue. Contrairement au trafic aérien, l’activité du Port Autonome de Dakar est marquée par une baisse simultanée des embarquements et des débarquements par rapport au mois de juin 2019. Par ailleurs, comparée à la période correspondante de l’année 2018, les embarquements et les débarquements se sont repliés.

Zachari BADJI