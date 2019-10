Affaire 94 milliards: Bagarre entre Me El Hadj Diouf et Guy Marius

Chaque partie munie de sa plainte, les avocats de l’ex-Directeur des Domaines, Mamour Diallo, et la délégation du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP/France dégage), conduite par Guy Marius Sagna, se sont croisés au Palais de Justice de Dakar. Ce qui a conduit à une altercation entre Me El Hadji Diouf, l’un des avocats de Mamour Diallo, et Guy Marius Sagna.

Taxé de violeur par Guy Marius et Cie, Me El Hadji Diouf réplique : « Ku ma saaga ma saaga sa… »

« Ils sont morts de honte, vocifère la robe noire. Mais personne ne peut ni m’impressionner, ni m’intimider. Ils sont venus pour saboter notre plainte parce qu’ils n’ont pas d’arguments. On demandera leur arrestation et l’emprisonnement d’Ousmane Sonko,» martèle Me El Hadji Diouf

En face, Bentaleb Sow, membre de Frapp/France dégage, dans sa déclaration, accuse nommément Mamour Diallo, et les membres de la commission d’enquête parlementaire. « Nous avons déposons une plainte en dénonciation d’infraction de détournement de deniers publics d’un montant estimé à 94 milliards F CFA. Résumé de la plainte, il ne fait aucun doute que le respect de la Constitution n’a pas guidé les parlementaires qui ont souhaité la création de la commission d’enquête afin d’éclairer les Sénégalais sur des dysfonctionnements des acteurs du secteur foncier dans le respect de la séparation des pouvoir, et donc des procédures judiciaires, ainsi que du respect de la légalité des principes des valeurs constitutionnelles. Une technique illégale de captation des plus-values par Tahirou Sarr. Le détournement des titres d’expropriation est révélateur de la fraude née d’une stratégie de contournement d’une règle générale, interdisant l’intermédiation en l’espèce largement violée, et des mécanismes juridiques contribuant à la priver d’effets. »