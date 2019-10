Assemblée : Pas de 3e Groupe parlementaire

Les députés non-inscrits s’étaient réunis pour former un 3ème groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, mais le projet est tombé à l’eau. SourceA qui rapporte l’information signale qu’il y a eu des déserteurs au dernier moment. Le député Diop Sy est le premier à avoir fait défection et abandonné à quai ses 17 collègues. Jusque-là tout était jouable mais, Sokhna Dieng Mbacké a tout foiré en décidant de faire faux bond à ses “amis” non -inscrits. Cheikh Tidiane Gadio marchera par la suite sur les pas des déserteurs pour rejoindre le camp de la majorité présidentielle.