La tension ne faiblit dans certains quartiers situés dans la banlieue de Conakry ! Les heurts ont repris de plus belle ce mardi 15 octobre 2019, deuxième journée de manifestations contre le projet de nouvelle constitution, appelée par le FNDC. Des scènes d’exactions sont signalées par endroits. C’est le cas dans le quartier Wanindara, où deux jeunes ont été abattus dans la journée d’hier lundi.

Selon nos informations l’une des familles éplorées a été prise à partie alors que des voisins étaient venus présenter les condoléances d’usage. Les images d’une vidéo amateur parvenue à notre rédaction frisent l’insoutenable.

On voit au moins deux personnes manifestement tombées en syncope couchées à même le sol. Sur le sol on voit du sang frai. On entend un monsieur en sanglot crier :

« regardez ! Hier ils sont venus tuer nos enfants. Aujourd’hui encore, ils reviennent pour nous gazer, nous tirer à balles réelles. Regardez ma maman ! Ils nous trouvent en train de faire les condoléances d’usage, ils nous gazent ».

Puis on entend une fille crier : « Ils ont tiré sur mon père », alors qu’un autre disait « amenez-les à l’hôpital ».