Divorce: Pod et Lissa se sont séparés

lors qu’on les croyait inséparables. Après une longue histoire d’amour qui a grandi en cachette et une année de mariage, Pod et sa femme Lissa divorcent et ne s’aimeraient plus !

Selon un proche du couple, la femme de l’acteur le plus adulé de la série « Pod et Marichou » aurait déposé les papiers du divorce, évoquant des «différends irréconciliables». « Snap221.com » précise que Lissa surnommée, “La catalane”, serait en conflit avec sa belle famille.

Lissa a enlevé les photos de son désormais ex mari sur son compte Instagram. Ce qui confirme que c’est définitivement fini entre les deux.